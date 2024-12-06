Відомо, хто покаже в Україні бій-реванш Усик – Ф’юрі

Медіасервіс MEGOGO уклав угоду з DAZN про трансляцію вечора боксу в саудівському Ер-Ріяді, головною подією якого буде бій-реванш Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі.

Про це повідомляє пресслужба MEGOGO.

Поєдинок українського чемпіона відбудеться в ніч з 21 на 22 грудня на Kingdom Arena у столиці Саудівської Аравії. На кону – титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі, якими володіє Усик.

У головному бою андеркарду український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (24-2, 23 КО) вийде у ринг проти ексчемпіона світу за версією WBA Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО) з Узбекистану.

У межах вечора боксу очікується ще два поєдинки за участю українців: Даніель Лапін (10-0-0, 4 КО) протистоятиме французу Ділану Коліну (14-0-0, 4 КО) у бою за пояси IBF Intercontinental та WBA Continental, а український чемпіон WBC International у надважкій вазі Андрій Новицький (13-0-0, 10 КО) зустрінеться в ринзі з Едгаром Раміресом (10-1-1, 4 КО), що представляє Мексику.

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MEGOGO покаже в Україні поєдинок-реванш Усик – Ф’юрі та весь файткард вечора за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL".

Нагадаємо, в першому бою Олександр Усик завдав першої поразки Тайсону Ф’юрі за роздільним рішенням суддів і став першим в історії абсолютним чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі в епоху 4-х поясів. Щоправда, згодом він добровільно звільнив титул IBF.

Раніше стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.