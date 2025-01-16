Колишній суперник Усика: Ф'юрі треба працювати над психікою

Латвійський ексчемпіон світу в першій важкій вазі Майріс Брієдіс вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) зарано пішов із боксу, але йому треба вирішити ментальні проблеми, щоб повернутися.

Про це Майріс сказав у новому випуску на власному ютуб-каналі.

"Думаю зарано Тайсон ухвалив це рішення. У нього була дуже колоритна кар'єра. Він переміг Кличка, а потім у нього була депресія, він хотів накласти на себе руки та вживав наркотики. Йому треба попрацювати над психікою. Я думаю, якщо Ф'юрі вийде на бій проти Джошуа, то всі квитки будуть продані у цей же день. Я думаю Тайсон ще повернеться. Я даю коефіцієнт 3 до 1 на те, що ми його ще побачимо", – сказав Брієдіс.

Нагадаємо, 36-річний Ф'юрі оголосив про свій відхід у понеділок, 13 січня. Це не вперше, коли він заявляє, що йде з боксу. У квітні 2022 року Тайсон Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся.

Протягом своєї кар'єри Тайсон Ф'юрі був чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBO (2015-2016), IBO (2015-2016), The Ring (2015-2018), WBA (2015-2016) і IBF (2015), а також WBC (2020–2024).

Британський боксер зазнав усього дві поразки – обидві від Олександра Усика, також Ф'юрі має одну нічию проти Деонтея Вайлдера.

Одним з найяскравіших моментів у кар'єрі Ф'юрі є перемога над Володимиром Кличком 28 листопада 2015 року на переповненій арені в Дюссельдорфі.

Проте цей тріумф затьмарив допінг-скандал та проблеми з кокаїновою залежністю, про які стало відомо у 2016-му. Лише влітку 2018-го Тайсон Ф'юрі повернувся на ринг, а вже в грудні провів поєдинок за титул WBC проти Вайлдера, який завершився внічию.