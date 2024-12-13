Тайсон прокоментував епізод із голою дупою в роздягальні перед боєм проти Пола

Легендарний Майк Тайсон (50-7, 44 КО) здивований тим, що всі так відреагували на його підготовку в роздягальні до бою з Джейком Полом (11-1-1, 7 КО), коли він ходив напівоголеним і "засвітив" свій зад.

Його слова передає MiddleEasy.

"Чувак, я просто забув, що останнім часом телебачення дуже змінилося. Ох... Я навіть не знаю, коли саме це сталося... Коли ми докотилися до того, що чиясь дупа в кадрі стає приводом для розмов? Адже це смішно. Адже це безглуздо. Адже це неважливо.

Ось так я виглядав усю свою кар'єру. Просто раніше нікому не спадало на думку фотографувати і показувати мій зад. Не знаю, добре це чи погано. Просто це інакше. Інший час, інша ера...", – сказав Тайсон.