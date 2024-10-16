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Майк Тайсон назвав єдиного бійця, якого вважає непереможним

Володимир Клепач — 16 жовтня, 10:19
Майк Тайсон назвав єдиного бійця, якого вважає непереможним
Майк Тайсон
Getty Images

Легенда боксу та ексчемпіон світу у надважкій вазі Майк Тайсон (50-6, 44 КО) вірить у те, що тимчасовий чемпіон за версією WBC у напівважкій вазі Давід Бенавідес (29-0, 24 KO) може перемогти всіх суперників.

Слова Тайсона наводить ESNEWS.

На запитання, чи зможе Бенавідес перемогти регулярного чемпіона WBA Девіда Морреля (11-0, 9 КО), Залізний Майк відповів:

"Для мене він фаворит проти будь-кого".

Тайсон вже не вперше хвалить Бенавідеса. Раніше він заявляв, що побоявся б зустрітися з ним, якби той був у його ваговій категорії.

"Він настільки недооцінений, але думки про нього дуже розділились. Послухайте, я б теж боявся битися з ним, якби був у цій ваговій категорії. Ні в кого немає жодного шансу проти нього, і я говорю про факти".

Відзначимо, що бій Бенавідеса і Морреля відбудеться в січні 2025 року.

Нагадаємо, що 58-річний Тайсон наступний бій проведе проти ютубера Джейка Пола. Поєдинок заплановано на 15 листопада. Спершу захід мав відбутися 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".

Майк Тайсон Давід Бенавідес

Майк Тайсон

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