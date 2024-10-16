Майк Тайсон назвав єдиного бійця, якого вважає непереможним

Легенда боксу та ексчемпіон світу у надважкій вазі Майк Тайсон (50-6, 44 КО) вірить у те, що тимчасовий чемпіон за версією WBC у напівважкій вазі Давід Бенавідес (29-0, 24 KO) може перемогти всіх суперників.

Слова Тайсона наводить ESNEWS.

На запитання, чи зможе Бенавідес перемогти регулярного чемпіона WBA Девіда Морреля (11-0, 9 КО), Залізний Майк відповів:

"Для мене він фаворит проти будь-кого".

Тайсон вже не вперше хвалить Бенавідеса. Раніше він заявляв, що побоявся б зустрітися з ним, якби той був у його ваговій категорії.

"Він настільки недооцінений, але думки про нього дуже розділились. Послухайте, я б теж боявся битися з ним, якби був у цій ваговій категорії. Ні в кого немає жодного шансу проти нього, і я говорю про факти".

Відзначимо, що бій Бенавідеса і Морреля відбудеться в січні 2025 року.

Нагадаємо, що 58-річний Тайсон наступний бій проведе проти ютубера Джейка Пола. Поєдинок заплановано на 15 листопада. Спершу захід мав відбутися 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".