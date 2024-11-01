Тайсон: Пол – хороший боєць, але він замалий

Легенда боксу Майк Тайсон поділився очікуваннями від свого бою з Джейком Полом. Він вважає, що ютубер замалий, а також у нього відсутній досвід серйозних поєдинків.

Про це Тайсон заявив в інтерв'ю для talkSport.

"Пол – хороший боєць. Але він замалий. І він провів лише 10 поєдинків. У нашому середовищі таких називають аматорами. Як він боксуватиме? Впевнений, що він одразу почне намотувати кола по периметру рингу. А мені треба буде спіймати його та прикінчити. Зрозуміло, що перемога над Полом не увійде до рейтингу моїх найкращих перемог на профірингу. Але я тут не заради цього. Я тут не заради того, щоб обговорювати свої виступи. Я тут заради того, щоби влаштувати шоу", – сказав Тайсон.

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв за кар'єру (50-6, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.