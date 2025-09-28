45-річний екссуперник Кличка здобув 39-ту перемогу у професійній кар'єрі

Іменитий польський боксер Маріуш Вах (39-12, 20 К0) переміг земляка Пйотра Цвіку (9-5, 8 КО).

45-річний Вах здобув перемогу над 42-річним опонентом. Рахунок рефері – 60:54. Бій був головною подією турніру Silesia Boxing в Свентохловиці, Польща.

Зазначимо, що у квітні Маріуш програв бій за титули WBC Baltic Sea і Polska Unia Boksu земляку Кацперу Мейні

Нагадаємо, Вах за кар'єру бився з рядом іменитих представників хевівейту. Зокрема, в 2012 році він одноголосним рішенням суддів програв Володимиру Кличку.

Під час підготовки Олександра Усика до поєдинків проти Тайсона Ф'юрі 45-річний поляк виконував роль спаринг-партнера для українця.

