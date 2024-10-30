Ексчемпіон світу назвав наступного українського боксера, який стане членом Зали слави

Колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі вважає, що український володар титулів IBF та IBO Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) увійде до Зали слави боксу.

Про це Маліньяджі розповів у коментарі ProBox TV.

"Ломаченко стане членом Зали слави відразу ж, коли з’явиться в бюлетені. Він завжди шукав найкращих боїв, йому було байдуже, чи був опонент на піку.

Василь був настільки чудовий в аматорському боксі, що йому не потрібно було 15−20 поєдинків у професіоналах, щоб просто втрачати час. Він шукав найкращого поєдинку, а якщо його не знаходив у своїй вазі, то йшов вище, навіть якщо він був там меншим.

Єдина чесна поразка, яка є у Ломаченка — це Теофімо Лопес. І навіть там він переніс операцію після поєдинку, були проблеми з плечем. І цей бій теж був близьким. Питання були і щодо бою з Салідо, і щодо бою з Хейні", – розповів Маліньяджі.