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Ексчемпіон світу назвав наступного українського боксера, який стане членом Зали слави

Олександр Булава — 30 жовтня, 18:58
Ексчемпіон світу назвав наступного українського боксера, який стане членом Зали слави
Василь Ломаченко
Getty Images

Колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі вважає, що український володар титулів IBF та IBO Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) увійде до Зали слави боксу.

Про це Маліньяджі розповів у коментарі ProBox TV.

"Ломаченко стане членом Зали слави відразу ж, коли з’явиться в бюлетені. Він завжди шукав найкращих боїв, йому було байдуже, чи був опонент на піку.

Василь був настільки чудовий в аматорському боксі, що йому не потрібно було 15−20 поєдинків у професіоналах, щоб просто втрачати час. Він шукав найкращого поєдинку, а якщо його не знаходив у своїй вазі, то йшов вище, навіть якщо він був там меншим.

Єдина чесна поразка, яка є у Ломаченка — це Теофімо Лопес. І навіть там він переніс операцію після поєдинку, були проблеми з плечем. І цей бій теж був близьким. Питання були і щодо бою з Салідо, і щодо бою з Хейні", – розповів Маліньяджі.

Напередодні з'явилась інформація, що Ломаченко планує завершити кар'єру.

Василь у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа.

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

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