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Бій в андеркарді Усика та Ф'юрі скасували через допінг

Олександр Булава — 14 грудня 2024, 16:08
Бій в андеркарді Усика та Ф'юрі скасували через допінг
Денніс Макканн
ВВС

Голова Генерального управління Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх заявив, що британський боксер другої легшої ваги Денніс Макканн (16-0, 8 КО) провалив тест на допінг перед боєм з Пітером Макгрейлом (10-1, 6 КО). Їх поєдинок скасували.

Про це Туркі розповів у соцмережі "Х".

"Добровільна антидопінгова асоціація (VADA) сьогодні повідомила всі відповідні сторони про те, що Денніс Макканн отримав негативний результат після антидопінгового тесту, проведеного перед його майбутнім поєдинком.

Запланований бій пана Макканна наступної суботи не відбудеться, оскільки відповідні сторони проводять подальше розслідування цього питання. Жодних додаткових коментарів з цього приводу наразі не буде", – розповів Туркі.

Поєдинок мав відбутись в андеркарді вечора боксу Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 21 грудня.

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