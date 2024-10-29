Редактор НВ-Спорт: Чим Усик відрізняється від Ломаченка?!

Любомир Луканюк вважає, що фани зараз навряд чи згадають, в яких вагових категоріях та боксерских версіях Ломаченко був чемпіоном.

Відомий боксерский інсайдер Майк Коппінджер нещодавно повідомив, що Ломаченко може завершити кар’єру. Чемпіон у розмові з редактором НВ-Спорт Любомиром Луканюком спробував розібратися, чи час Василю йти, які помилки він допустив впродовж боксерської кар’єри та що чекає Ломаченка в майбутньому.

– Пане Любомире, чи варто Василю вішати рукавички на цвях прямо зараз? Чи є сенс провести ще один бій у ранзі чинного чемпіона світу?

– Чому б не провести ще кілька боїв, якщо дозволяє здоров'я? Він нічого не втрачає, а може грошей заробити і ще за якийсь пояс битися.

– Ломаченко потрапить до залу боксерської слави, де вже знаходяться Віталій та Володимир Клички?

– Чемпіон світу в трьох вагових категоріях. Став другим боксером в історії, який виграв чемпіонський пояс в третьому поєдинку. В своєму 12-му бою став чемпіоном світу в третій ваговій категорії, що є рекордом. І ще багато досягнень можна перераховувати. То що ще потрібно, щоб потрапити в Зал Слави після завершення кар'єри?!

– Якщо підсумувати кар’єру Василя, де він себе проявив більше, в аматорському боксі чи на професійному рингу?

– Він і в аматорському, і в професійному боксі був чемпіоном, зіркою. Тому там і там став легендою.

Василь Ломаченко Getty Images

– Те, що Ломаченко лишився на другий олімпійський цикл (2008-2012) в аматорському боксі, завадило йому продемонструвати кращі результати на професійному рингу? Чи можна сказати, що це була стратегічно помилка Василя з його батьком?

– Після Пекіну-2008 у Ломаченка була головна мета. І це не стати чемпіоном світу серед профі. А стати першим в історії України дворазовим олімпійським чемпіоном з боксу. Він її досяг, тому зробив усе правильно для себе на тому етапі кар'єри.

А ось після Олімпіади-2012 стратегічною помилкою команди Ломаченка була участь у Світовій серії боксу (WSB). Це однозначно майже півтора року згаяного часу з одним конкурентним боєм проти Селімова.

Чого б досяг Ломаченко, якби пішов у профі в 2008 році? Напевно, швидше би став чемпіоном світу, провів більше чемпіонських боїв, заробив би більше грошей. Але, на мою думку, одиниці серед вболівальників згадають в яких вагових категоріях Ломаченко був чемпіоном, яких версій у нього були пояси, кого він перемагав. Для більшості він просто чемпіон світу серед профі і дворазовий олімпійський чемпіон серед аматорів. Якщо брати Україну, то олімпійський чемпіон – це однозначно престижніше для держави ніж чемпіон світу з боксу. Тому, на мою суб'єктивну думку, Ломаченко все вірно зробив, залишившись на другий олімпійський цикл.

– Чи потрібно було Ломаченко з переходом в професійний бокс змінювати батька-тренера? Ми пам’ятаємо, як свій другий бій на профи рингу, на кону якого стояв чемпіонський титул Василь програв – в багато чому завдяки недосвідченості Анатолія Ломаченка як тренера, який тоді робив свої перші кроки в професійному боксі.

– Збоку здається, що були прорахунки у команди Ломаченка. Напевно там мали бути люди, які б допомогли йому швидке зрозуміти, чим відрізняється аматорський бокс від професійного. Я не вірю, що Василь зміг би відмовитися від роботи з батьком, тому промоутери мали б придумати, як і чим компенсувати цю гіперзалежність Ломаченка-молодшого від Ломаченка-старшого.

– Що чекає Ломаченко в Україні? Він лишиться маргіналом з "православ’ям головного мозку" чи здоровий глузд візьме гору, як це трапилося з початком повномасштабної війни з Олександром Усиком?

– Усик ж не до кінця перевзувся, він і далі топить за московський патріархат. То чим Усик відрізняється від Ломаченка в "православ'ї головного мозку"? Чи можуть виникнути питання до Ломаченка після війни? Хочеться, щоб ті, хто збирається задавати питання Ломаченку, спочатку пішли до воєнкомів, які купляли вілли за кордоном. До голів МСЕК, у яких здорові ставали каліками, а каліки здоровими. До тих, хто яйця їм продавав по 17 грн за штуку і розміновував Чонгар – цей перелік можна писати на кілька десятків сторінок. І тільки десь в кінці вже ставили якісь питання Ломаченку…

Максим Розенко, Чемпіон