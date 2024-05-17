Льюїс стурбований сильним схудненням Ф'юрі напередодні бою з Усиком

Колишній абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюїс вважає, що володар титулу WBC Тайсон Ф’юрі занадто схуд (34-0-1, 24 КО) напередодні бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це Льюїс розповів порталу MMAFighting.

"Він був незадоволений своїм останнім боєм, тому поставився до цього поєдинку дуже серйозно. Тайсон сильно схуд, ноги худі. Я трохи стурбований, можливо, якщо він пропустить удар у підборіддя, то ноги можуть підкоситися. Що стосується мене, у мене міцні ноги, тому мене нелегко збити з ніг.

У великих надважковаговиків чудові джеби та відмінні комбінації. Це саме має робити Ф’юрі. У нього чудові аперкоти, відмінний удар з правої, відмінні ліві хуки, тому йому потрібно використовувати усі інструменти у своєму арсеналі. Тайсон — один із найкращих надважковаговиків усіх часів. Це різні ери. Моя епоха була важкою. Його епоха була не такою тяжкою", — сказав Льюїс.

Бій Усика з Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Раніше промоутер українця Олександр Красюк прокоментував втрату ваги Ф'юрі, а також відреагував на конфлікт із командою Тайсона.