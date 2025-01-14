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Це був би чудовий бій: Льюїс розповів, чи зміг би перемогти Усика

Руслан Травкін — 14 січня 2025, 06:43
Це був би чудовий бій: Льюїс розповів, чи зміг би перемогти Усика
Льюїс та Усик
Instagram

Легендарний британський боксер Леннокс Льюїс (41-2-1, 32 КО) визнав, що якби був у розквіті сил, то хотів би провести бій з кожним зірковим представником хевівейту сьогодення, а також дав прогноз на потенцій бій з Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Про це він сказав у коментарі для ezetalkssports.

"З ким із сучасних суперважкоатлетів я б побився? Це гарне питання. Я б бився з усіма. Я нікого не боюся.

Думаю, у нас з Усиком вийшов би відмінний бій. Як би склався наш поєдинок? Я завжди бачу себе переможцем. Мабуть, він також бачить себе переможцем, але існують різні аспекти бою, які є у нас обох.

Він добре рухається, я теж добре рухаюся. У мене чудовий джеб, у нього теж чудовий джеб. Тож це був би хороший бій", – сказав Льюїс.

Нагадаємо, раніше Льюїс заявив, що Даніель Дюбуа більше за українця заслуговував на нагороду боксер 2024 року.

Бокс Олександр Усик Леннокс Льюїс

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