Легендарний боксер хевівейту Леннокс Льюїс дав важливу пораду британському проспекту надважкої ваги Фрейзеру Кларку (8-0-1, 6 KO) перед його боєм-реваншем проти Фабіо Вордлі (17-0-1, 16 KO).

Слова Льюїса наводить Sky Sports Boxing.

"Я був дуже вражений твоїм боєм. В другому бою треба виправити кілька речей. Якщо ти боксуєш, а в тебе підкошуються ноги, так не годиться. Так далеко ти не зайдеш. У всіх великих важковаговиків були відмінні джеби, тому ти повинен розвивати джеб. Це дуже важливо", – сказав Льюїс.

Фрейзер Кларк, який побував на настилі рингу у попередньому бою, визнав свої помилки і бажає їх виправити.

Кларк і Вордлі завершили бій внічию в березні в поєдинку за титули чемпіона Великої Британії та Співдружності в надважкій вазі. Кларк побував у нокдауні в 5-му раунді, а в 7-му з нього зняли один бал за повторення ударів нижче пояса.