Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Леннокс Льюїс дав важливу пораду британському проспекту надважкої ваги

Володимир Клепач — 9 жовтня, 14:06
Леннокс Льюїс дав важливу пораду британському проспекту надважкої ваги
Леннокс Льюїс
TNT Sports

Легендарний боксер хевівейту Леннокс Льюїс дав важливу пораду британському проспекту надважкої ваги Фрейзеру Кларку (8-0-1, 6 KO) перед його боєм-реваншем проти Фабіо Вордлі (17-0-1, 16 KO).

Слова Льюїса наводить Sky Sports Boxing.

"Я був дуже вражений твоїм боєм. В другому бою треба виправити кілька речей. Якщо ти боксуєш, а в тебе підкошуються ноги, так не годиться. Так далеко ти не зайдеш. У всіх великих важковаговиків були відмінні джеби, тому ти повинен розвивати джеб. Це дуже важливо", – сказав Льюїс.

Фрейзер Кларк, який побував на настилі рингу у попередньому бою, визнав свої помилки і бажає їх виправити.

Кларк і Вордлі завершили бій внічию в березні в поєдинку за титули чемпіона Великої Британії та Співдружності в надважкій вазі. Кларк побував у нокдауні в 5-му раунді, а в 7-му з нього зняли один бал за повторення ударів нижче пояса.

Леннокс Льюїс Фрейзер Кларк Фабіо Вордлі

Леннокс Льюїс

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі дав пораду Джошуа
Він падав після кожного влучного удару: Льюїс – про поразку Джошуа від Дюбуа
Легендарний чемпіон спрогнозував результат бою Джошуа – Дюбуа
Легендарний Льюїс відповів, чи переміг би його Усик
Легендарний чемпіон вірить у Ф'юрі перед реваншем з Усиком

Останні новини