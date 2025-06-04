60-річний ексчемпіон світу в хевівейті вперше за кар'єру звів бій внічию
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі 60-річний Олівер Макколл (60-14-1, 39 КО) провів бій проти 48-річного земляка Карлоса Рейєса (7-17-3, 5 КО).
Поєдинок завершився внічию.
Хоч вік і боксерів дуже солідний, вони провели шестираундову зустріч. Макколл добре тримався перші чотири, але в останніх двох молодший на 12 років Рейєс вирівняв ситуацію.
Рейєс не боксував останні чотири роки. До цього у нього була серія з 9 поразок.
Макколл відновив кар'єру після 6-річної паузи ще минулого року. В листопаді він нокаутом у другому раунді здолав 54-річного Стейсі Фрейзера (16-23, 15 КО). Потім була перемога над 51-річним Гері Кобі (3-5, 1 КО).
У 1995 році Олівер переміг технічним нокаутом у другому раунді Леннокса Льюїса і завоював титул чемпіона світу в хевівейті. Через 7 місяців він одноголосним рішенням суддів захистив титул у бою з Ларрі Холмсом.
Але потім програв його Френку Бруно. Згодом поступився технічним нокаутом у 5 раунді Ленноксу Льюїсу.