60-річний ексчемпіон світу в хевівейті вперше за кар'єру звів бій внічию

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі 60-річний Олівер Макколл (60-14-1, 39 КО) провів бій проти 48-річного земляка Карлоса Рейєса (7-17-3, 5 КО).

Поєдинок завершився внічию.

Хоч вік і боксерів дуже солідний, вони провели шестираундову зустріч. Макколл добре тримався перші чотири, але в останніх двох молодший на 12 років Рейєс вирівняв ситуацію.

Рейєс не боксував останні чотири роки. До цього у нього була серія з 9 поразок.

Former heavyweight world champion Oliver McCall (61-14-1) recorded the first draw of his professional boxing career at age 60 against 47-year-old Carlos Reyes (7-17-3) in Nashville, USA. 🇺🇸

McCall didn't throw a single punch in the final two rounds.#CountryBox pic.twitter.com/HQ2MzcbOs8 — Permante (@PermantexG) June 4, 2025

Макколл відновив кар'єру після 6-річної паузи ще минулого року. В листопаді він нокаутом у другому раунді здолав 54-річного Стейсі Фрейзера (16-23, 15 КО). Потім була перемога над 51-річним Гері Кобі (3-5, 1 КО).

У 1995 році Олівер переміг технічним нокаутом у другому раунді Леннокса Льюїса і завоював титул чемпіона світу в хевівейті. Через 7 місяців він одноголосним рішенням суддів захистив титул у бою з Ларрі Холмсом.

Але потім програв його Френку Бруно. Згодом поступився технічним нокаутом у 5 раунді Ленноксу Льюїсу.