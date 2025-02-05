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59-річний ексчемпіон світу в хевівейті здобув другу перемогу після відновлення кар'єри

Руслан Травкін — 5 лютого 2025, 15:06
59-річний ексчемпіон світу в хевівейті здобув другу перемогу після відновлення кар'єри
Олівер Макколл (ліворуч)
BoxingScene

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі 59-річний Олівер Макколл (60-14, 39 КО) переміг 52-річного земляка Гері Кобі (3-5, 1 КО).

Бій закінчився після першого раунду. Суперник відмовився вийти на другий раунд, оскільки отримав розрив біцепса.

Кобі працює замісником шерифа, а останній бій, який внесли в професійний рекорд, провів ще в 2015 році.

Макколл відновив кар'єру після 6-річної паузи ще минулого року. В листопаді він нокаутом у другому раунді здолав 54-річного Стейсі Фрейзера (16-23, 15 КО).

У 1995 році Олівер переміг технічним нокаутом у другому раунді Леннокса Льюїса і завоював титул чемпіона світу в хевівейті. Через 7 місяців він одноголосним рішенням суддів захистив титул у бою з Ларрі Холмсом.

Але потім програв його Френку Бруно. Згодом поступився технічним нокаутом у 5 раунді Ленноксу Льюїсу.

Нагадаємо, американець Кейшон Девіс вірить, що зможе нокаутувати Дениса Берінчика ще в першому раунді.

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