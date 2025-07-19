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Ф'юрі та Джошуа не змогли цього зробити, – Хей дав пораду Дюбуа, як перемогти Усика

Олексій Погорелов — 19 липня 2025, 11:45
Девід Хей
Девід Хей
Instagram Девіда Хея

Колишній багаторазовий чемпіон світу з боксу Девід Хей розкрив деталі того, що має зробити Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) заради перемоги над Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Слова 44-річного британця наводить The Sun.

Хей застережив Дюбуа про те, що той не має повторювати власних помилок попередньої зустрічі з українцем, а також помилок його попередників, Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі.

"Незалежно від того, який у вас набір навичок, ви повинні бути в змозі працювати кожну секунду кожного раунду, щоб виграти більшість раундів. І до цього моменту Ей Джей або Ф'юрі не були в змозі перейти на більш високу передачу і дійсно продовжувати тиснути на нього (Усика).

Ф'юрі та Ей Джею треба було працювати так само наполегливо, як працював Дерек (Чісора), наприклад, не економлячи енергію при ударах і не стрибаючи по рингу, щоб потрапити в ту боксерську зону, в якій Усик є майстром. Я думаю, що вони могли б виграти ще два-три раунди, і цього було б достатньо для перемоги в бою", – сказав Хей.

Він продовжив говорити про те, що саме правильно робив Чісора, пригадавши слова самого Олександра про найбільш складний бій.

"Якщо ви подивитесь на бій Дерека Чісори з Усиком, і я думаю, що чув, як Усик кілька разів казав, що це був його найважчий бій, і це не тому, що Дерек намагався зрівнятися з ним за навичками. Дерек зрівнявся з ним за темпом, і він змусив Усика битися в його стилі, який є близьким, грубим, жорстким, виснажливим боєм, що тягне і виснажує.

І Усик ніколи не бився в такому темпі. Я думаю, що Усик виграв бій лише в двох раундах. На той момент багато людей думали, що Дерек виграв бій.

З часом люди кажуть, що це була легка перемога, але це не так. Поверніться і подивіться той бій. Наприкінці бою він не був упевнений, виграв він чи програв, і це через стратегію Дерека, з якою він пішов у бій".

Наостанок британський боксер підсумував, чого має уникати Дюбуа, якщо той хоче перемогти.

"Не треба грати в гру Усика. В гру, яку Даніель Дюбуа зіграв для Усика в перший раз, коли вони билися. Коли вони вперше билися, Усик зробив саме те, що він завжди робить, коли його опоненти виявляють до нього занадто багато поваги і намагаються полегшити собі шлях у бійці.

Усик настільки технічно обдарований, що Дюбуа не показав йому нічого такого, чого б він не бачив раніше. Він був під повним контролем з боку Усика.

Але після останнього бою проти Ентоні Джошуа Даніель продемонстрував набагато більше того мислення, яке потрібно для перемоги над Усиком, а саме: не грати в довгу гру, треба тримати суперника на довгій дистанції, проникати всередину, використовувати свої фізичні якості".

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа за право називатися абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі відбудеться вже сьогодні, 19 липня, у Лондоні на "Вемблі".

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