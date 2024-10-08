Перший чемпіон світу з професійного боксу, що народився в Україні

Після розповіді про уродженців Києва, чемпіонів світу Бенні Басса та Льюїса Каплана є сенс поговорити про уродженця Рахова Джона Гутенка, який ще у 1914 році став чемпіоном світу у вазі півня (bantamweight, до 53,5 кг).

Боксерському світу він був відомий як Кід Вільямс, а вболівальники дали йому прізвисько "Балтиморський тигр".

Джон Гутенко

Власне, нашим персонажем Кіда Вільямса роблять два чинники – місце народження та прізвище.

Ось, що написав про нього закарпатський краєзнавець Михайло Маркович у Фейсбуці:

"У світі американського спорту він відомий як Кід Вільямс (Kid Williams) та "Балтиморський тигр". Але для нас він цікавіший як Джон Гутенко (John Gutenko) – це справжнє ім’я спортсмена. А народився він 1 грудня 1893 року ніде інде, як в нашому закарпатському Рахові, де прожив до 11 років. Мати – німкеня, батько – данець. Цікаво, як доля завела їх на Закарпаття…".

Ця інформація потребує уточнень. Справжнє ім’я чемпіона нам невідомо: в усіх джерелах він фігурує як Джон або Джонатан, але уявити, що слов’янського хлопця у Рахові могли так назвати, дуже важко. Проте добре відомо, що його батька звали Вінценти Гутенко, і він народився 1866 року у Копенгагені, а матір звали Анеля, і народилася вона в 1876 році в німецькому місті Баркхаген (Померанія). Поза всяких сумнівів вони були етнічними поляками, хоча у батька могло бути українське коріння, судячи з прізвища. Їх родини легко могли потрапити до сусідніх з Польщею Данії та Померанії – на заробітки. Дуже вірогідно, що до Закарпаття родина Гутенків прибула, коли з Німеччини у 1880-ті роки туди масово їхали люди працювати на вирубці лісу.

Джон Гутенко

У 1903 році Вінценти Гутенко, як багато людей з гуцульського краю, поїхав шукати кращого життя до США. Він осів спочатку у Нью-Йорку, а потім перебрався до Балтімору, де була велика польська громада. А за рік до нього приїхала родина – дружина Анеля, сини Джон (скоріш за все – таки Ян), Рудольф та Людвик, дочки Берта та Гелена. Вже у Балтіморі у Гутенків народились ще троє дітлахів – син Зигмунд та доньки Пауліна та Елізабет. Наводимо їх імена, щоб таки переконатися, що йдеться саме про поляків з німецьким впливом.

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Щоб закінчити з анкетними даними щодо походження нашого героя, додамо, він у 1916 році одружився з польською дівчиною, на ім'я Агнешка Вяськовська. У них народилися дві доньки – Кетрін та Розалі.

Майбутній чемпіон залишив школу після третього класу, продавав газети та працював у типографії учнем набірника.

Боксерську кар’єру Джон Гутенко розпочав у 1910 році під орудою місцевого менеджера Джо Баррета. Уже в першому бою новачок здобув яскраву перемогу нокаутом, привернувши до себе увагу. Псевдо Кід Вільямс він взяв за порадою чорношкірого балтиморського боксера, чиє прізвище було Вільямс: а Гутенко став Кідом (Малюком) Вільямсом. Уже пізніше нью-йоркські любителі боксу дали йому прізвисько "Балтиморський тигр" – за нестримну, агресивну манеру ведення бою. У перший рік своєї професійної кар'єри Кід Вільямс відзначився унікальним досягненням: 12 вересня 1910 року за один вечір він провів чотири поєдинки з трьома суперниками (з одним зустрівся двічі) - і всі бої виграв достроково (тричі в першому раунді й раз – у другому).

За рік, після поразки нокаутом від Джорджа Чейні, молодий боксер змінив менеджера: пішов до досвідченого Семмі Гарріса. З лютого 1912-го по березень 1914-го Кід Вільямс провів феноменальну безпрограшну серію із 46 боїв (44 перемоги, 2 нічиї).

18 жовтня 1912 року 18-річний боєць вже бився за титул чемпіона світу в бантамвейті з Джонні Кулоном. Гутенко переміг у 10 раундах, але за умовами матчу чемпіоном він міг стати тільки через перемогу нокаутом. Тому йому довелось почекати. Свій титул він здобув 15 липня 1913 року, здолавши француза Шарля Леду (ТКО 16). А того самого Джонні Кулона Кід Вільямс таки переміг нокаутом: 9 червня 1914 року у Верноні (Каліфорнія) у третьому раунді.

Джон Гутенко

Гутенко-Вільямс утримував чемпіонський пояс до січня 1917 року, коли програв по очках у 20-раундовому бою Піту Герману, якого за три роки до того перемагав.

Після цього він боксував ще довго – до 1929 року, коли Атлетична комісія штату Меріленд анулювала його ліцензію, зазначивши, що наслідки численних травм загрожують здоров’ю спортсмена.

Фінальний рекорд Кіда Вільямса: 100 перемог (50 КО), 19 поразок (5 КО), 8 нічиїх, 3 бої без результату, 77 боїв, виграних згідно з рішенням спортивних журналістів (newspaper decision; таке практикувалось у часи, коли переможець визнавався виключно у разі нокауту). Серед тих небагатьох боксерів, кому вдалося перемогти Кіда Вільямса, були легендарні чемпіони Френкі Дженаро й Панчо Вілья.

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Хоча Джон Гутенко заробив на рингу 300 тисяч доларів, невдалі інвестиції та економічна криза 1929 року розорили його. Він працював на одному з заводів сталеливарної компанії "Бетлехем Стіл" у Меріленді. Помер колишній чемпіон у жовтні 1963 року в Балтиморі в домі своєї дочки Кетрін.

У 1970 році Джона Гутенка/Кіда Вільямса було введено до Міжнародного залу боксерської слави у місті Канастота (штат Нью-Йорк). Фахівці визнають його кращим боксером бантамвейту 1910-х років.

Життя Джона Гутенка сповнене міфів та вигадок, чимало з яких розповсюджував сам боксер. Наприклад, що він, мовляв, прийшов у бокс після того, як Семмі Гарріс купив у нього на вулиці газету та забув отримати пів долара решти. А Джон нібито його розшукав та віддав гроші, чим справив на боксерського менеджера велике враження, й той запросив чесного хлопця займатися боксом. Хоча насправді Гутенко познайомився з Гаррісом через рік після початку своєї професійної кар’єри…

У 2022 році в США вийшла книга Томаса Голловека (Thomas L. Hollowak) під назвою John Gutenko: Kid Williams the Baltimore Tiger ("Джон Гутенко: Кід Вільямс – "Балтиморський тигр").

Автор зауважив, що існує багато помилкової інформації про рід та боксерські досягнення Гутенка, яку його книга виправляє. Можливо, якщо доведеться ознайомитися з цією книжкою та знайти там щось нове й цікаве, ми колись ще повернемося до постаті Джона Гутенка – першого чемпіона світу з професійного боксу, який народився на українській землі.