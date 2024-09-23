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Чемпіон Бокс

Лапін наступний бій проведе в андеркарді поєдинку Усик – Ф'юрі

Олександр Булава — 23 вересня, 22:15
Лапін наступний бій проведе в андеркарді поєдинку Усик – Ф'юрі
Ready to Fight

Чемпіон IBO Continental у напівважкій вазі (до 79,4 кг) Даніель Лапін (10-0, 4 КО) анонсував свій наступний бій, який відбудеться 21 грудня.

Цитує боксера Ready to Fight.

Суперник 27-річного українця визначиться згодом.

"Мій наступний бій буде 21 грудня. Я сподіваюся, підберуть хорошого суперника. Захист титулу WBA Continental, сподіваюся в рейтингу WBA мене підвищать і, дай Боже, мітитиму все вище і вище.

Я гадаю, ще два роки й планую виходити на чемпіона світу", – сказав Лапін.

Даніель свій останній бій провів у травні. Тоді, він у першому раунді нокаутував португальця Октавіо Пудівітра в бою за вакантний титул чемпіона за версією WBA Intercontinental у напівважкій вазі.

Нагадаємо, двобій Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У першому бою українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу. У реванші цей статус не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа.

Бокс Даніель Лапін

Даніель Лапін

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