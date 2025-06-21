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У нього не має шансів у вуличній бійці: Кроуфорд – про бій з Канело

Олександр Булава — 21 червня 2025, 19:07
У нього не має шансів у вуличній бійці: Кроуфорд – про бій з Канело
Теренс Кроуфорд
Getty images

Чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) заявив, що здолав би абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) у вуличній бійці.

Про це боксер розповів на пресконференції присвяченій поєдинку.

"Якби цей бій відбувався в Омасі, на вулиці, ти проти Канело. Як би це виглядало? Я знаю, на що здатен. Мені не потрібно про це нагадувати.

На вулиці — я є я, проти будь-кого. Я ніколи не скажу, що хтось мене поб'є", – розповів Кроуфорд.

Бій відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. Пряма трансляція буде доступна на Netflix. Напередодні боксери провели другу битву поглядів. Також стало відомо, що на кону стоятиме спеціальний пояс The Ring.

Нагадаємо, Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).

Сауль Канело Альварес Теренс Кроуфорд

Теренс Кроуфорд

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