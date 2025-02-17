Прийшов всерйоз і надовго: Кроуфорд – про майбутнє Кейшона

Володар титулу WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) заявив, що Кейшон Девіс (13-0, 9 КО) є майбутнім легкої ваги.

Про це боксер розповів у коментарі після поєдинку американця.

"Кейшон прийшов всерйоз і надовго. Я радий за нього. Він наполегливо працював, щоб досягти того, чого він досяг. Для цього хлопця межа – це небеса. Я бачу для нього світле майбутнє. Він доб'ється великих успіхів у боксі", – зазначив Терес.

Також Кроуфорд оцінив потенційний бій Кейшона Девіса проти Джервонти "Танка" Девіса.

"Бій проти Джервонти Девіса був би приголомшливим. Це два талановиті бійці, обидва контрпанчери і дуже розумні. У Танка може бути трохи більше потужності, але у Кейшона теж є міць. Це був би чудовий бій, і я думаю, він би завершився перемогою Девіса", – розповів Кроуфорд.

Напередодні американець брутальним нокаутом переміг Дениса Берінчика та став новим чемпіоном WBO в легкій вазі.