Кроуфорд хоче завоювати титул у шостій ваговій категорії

Американський боксер Теренс Кроуфорд, який уже ставав чемпіоном світу у п'яти різних вагових категоріях і тричі здобував статус абсолютного чемпіона, не збирається зупинятися на досягнутому.

Про це повідомляє TalkSPORT.

За інформацією західних медіа, після перемоги над Саулем Альваресом Кроуфорд планує спуститися у середню вагу (до 75 кг), щоб спробувати підкорити шостий для себе дивізіон.

Головним суперником для американця у цій категорії може стати казахстанець Жанібек Алімханули – чинний чемпіон світу за версіями WBO та IBF.

Наразі рекордсменом за кількістю здобутих титулів у різних вагових категоріях залишається легендарний Менні Пак'яо – він має чемпіонські пояси у восьми дивізіонах. Вище за Кроуфорда також лише Оскар де ла Хойя, який свого часу зібрав шість титулів у різних категоріях.

