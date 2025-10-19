Постол назвав суперника, якого бажає Кроуфорду

Українська правда
Володимир Максименко — 19 жовтня 2025, 12:53
Український боксер Віктор Постол розповів, кого хоче бачити наступним суперником абсолютного чемпіона світу Теренса Кроуфорда.

Ексчемпіон поділився думками з vRINGe.

"Мені б хотілось на нього подивитись проти бійця, якому програвав Карен Чухаджян – проти Джарона Енніса. Це дуже непоганий боксер. Теж швидкий, теж чутливий. Теж з ударом.
На цей бій мені б дійсно цікаво було б подивитись. Якщо я не помиляюсь, Енніс теж перейшов у 69 кг. Це був би класний бій", – розповів Постол.

13 вересня Кроуфорд одноголосним рішенням суддів переміг мексиканця Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO) і став першим в історії чоловіком, який здобув статус абсолютного чемпіона світу в трьох вагових категоріях у сучасну еру чотирьох поясів.

