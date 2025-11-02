Українська правда
Володимир Варуха — 2 листопада 2025, 23:33
Красюк: У Кличка залишилися незакриті сторінки
Промоутер K2 Promotions Олександр Красюк відповів на питання, чи міг би ексчемпіон світу Володимир Кличко повернутися у ринг.

Про це він сказав у інтервʼю Okey Eva.

"У кар’єрі Кличка залишилися незакриті сторінки – зокрема, реванш із Тайсоном Ф’юрі, який так і не відбувся. Попередній рекорд належить Джорджу Форману, що став чемпіоном світу у 46 років. Тепер Володимир має шанс перевершити це досягнення, і вся Україна вболіватиме за нього", – сказав промоутер.

Нагадаємо, Володимир Кличко завершив карʼєру у 2017 році, після того як програв британцю Ентоні Джошуа у поєдинку за титули WBA, IBF та IBO на Вемблі.

Раніше Олександр Красюк розповів про майбутнє ексчемпіона світу Дениса Берінчика.

