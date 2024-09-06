Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Роган: Якби Нганну і Ф'юрі провели бій на кулаках, то це лайно не тривало б і один раунд

Володимир Кук — 6 вересня, 22:24
Роган: Якби Нганну і Ф'юрі провели бій на кулаках, то це лайно не тривало б і один раунд
Тайсон Ф'юрі та Френсіс Нганну
GETTY IMAGES

Коментатор UFC Джо Роган вважає, що колишній чемпіон промоції у важкій вазі Френсіс Нганну (0-0-2) не залишив би Тайсону Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) шансів у реальному бою.

Його слова передає Sportskeeda.

"Я величезний фанат боксу, це приголомшливий вид спорту. Я люблю бокс, але всі ми знаємо, що якби Френсіс Нганну і Тайсон Ф'юрі провели реальний бій, то це лайно не тривало б і один раунд. Типу бою за правилами ММА. Бокс це спорт. ММА це бойовий спорт", сказав Роган.

Зазначимо, що у жовтні 2023 року Ф'юрі та Нганну билися за правилами боксу. Тоді Френсіс відправив у нокдаун "Циганського короля", але все ж таки програв йому роздільним рішенням суддів.

UFC Бокс Тайсон Ф'юрі Франсіс Нганну Джо Роган

UFC

Макгрегор натякнув, що збирається йти в президенти Ірландії
Колишній чемпіон UFC заявив про готовність провести бій з Усиком
Сідей проведе свій другий бій в UFC
О'Меллі — про поєдинок з Майвезером: Я просто зловлю його наприкінці раунду і вирублю
У нього велика голова: О’Меллі пояснив, чому легко нокаутує Двалішвілі

Останні новини