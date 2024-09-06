Роган: Якби Нганну і Ф'юрі провели бій на кулаках, то це лайно не тривало б і один раунд

Коментатор UFC Джо Роган вважає, що колишній чемпіон промоції у важкій вазі Френсіс Нганну (0-0-2) не залишив би Тайсону Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) шансів у реальному бою.

Його слова передає Sportskeeda.

"Я величезний фанат боксу, це приголомшливий вид спорту. Я люблю бокс, але всі ми знаємо, що якби Френсіс Нганну і Тайсон Ф'юрі провели реальний бій, то це лайно не тривало б і один раунд. Типу бою за правилами ММА. Бокс — це спорт. ММА — це бойовий спорт", — сказав Роган.

Зазначимо, що у жовтні 2023 року Ф'юрі та Нганну билися за правилами боксу. Тоді Френсіс відправив у нокдаун "Циганського короля", але все ж таки програв йому роздільним рішенням суддів.

