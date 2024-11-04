Вайт викликав Джошуа на реванш

Британський боксер Ділліан Вайт (30-3, 20 КО) офіційно кинув виклик Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), прагнучи реваншу за поразку у 2015 році. У світлі останньої поразки Ей Джея від Даніеля Дюбуа, Вайт вважає, що зараз — ідеальний момент для повторного поєдинку, який може стати вирішальним у їхній давній спортивній суперечці.

В інтерв’ю для talkSPORT Вайт прокоментував недавній виступ Джошуа, заявивши, що його суперник мав "розгублений" і "пасивний" вигляд. На думку Вайта, це може вказувати на психологічну нестабільність Джошуа, що додатково мотивує його до реваншу:

"Я хочу повернути те, що втратив у 2015 році. Джошуа зараз проходить через складний період, і це наш шанс провести чесний і видовищний бій".

В першому бою між цими бійцями Вайт був брутально нокаутований у сьомому раунді.

Промоутер Джошуа, Едді Гірн, поки що не підтвердив можливість реваншу, але зазначив, що Джошуа розглядає різні варіанти для повернення на ринг. Зокрема, Джошуа також планує реванш проти Дюбуа, що може стати наступним етапом у його кар’єрі.

Раніше стало відомо, що Ділліан має намір повернутися на ринг у грудні цього року.