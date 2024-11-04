Досвідчений надважковаговик має намір провести бій у 2024 році

Боксер суперважкої ваги Ділліан Вайт (30-3, 20 КО) має намір повернутися на ринг у грудні цього року.

Про це він розповів у інтерв'ю з talkSPORT.

"Я працюю над своїм поверненням. Я сумую за рингом, тому намагаємося зробити бій у грудні. Хочу спробувати провести ще один поєдинок цього року, а потім можна буде говорити про великі бої", – сказав Вайт.

Раніше Вайт викликав на третій бій Дерека Чісору. Американець має в активі дві перемоги над британським боксером. Їх останній бій відбувся у 2018 році.

17 березня Ділліан переміг Крістіана Гаммера в 3 раунді бою. Команда німецького боксера вирішила відмовитися від продовження поєдинку. До цього Ділліан півтора року не виходив у ринг через допінгову справу, в якій у результаті був виправданий.