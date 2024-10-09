Кріс Юбенк-молодший назвав боксера, який завдав йому найсильнішого удару

Колишній чемпіон світу у другій середній вазі Кріс Юбенк-молодший (33-3, 24 KO) розповів про свій улюблений силовий удар, а також назвав боксера, який завдав йому найбільш руйнівного удару.

Про це боксер розповів у інтерв'ю DAZN.

"Мій улюблений силовий удар, який я доніс до цілі, був проти людини на ім'я Авні Їлдирим в Німеччині. Я відправив його в нокдаун, нокаутував у четвертому раунді, здається, так. Це був мій улюблений удар", – сказав Юбенк-молодший.

Бій відбувся сім років тому, і вражаючий виступ Юбенка-молодшого забезпечив йому третю на той час перемогу нокаутом.

Щодо найсильнішого удару, з яким він коли-небудь стикався, Юбенк-молодший згадав той ударом, який не був дозволеним.

"Найсильніший удар, який я коли-небудь отримував, насправді був ударом ліктем від Ліама Сміта в нашому першому бою", – сказав Юбенк-молодший.

Кріс програв у першому бою проти Сміта технічним нокаутом у четвертому раунді, до того побувавши у двох нокдаунах у цьому ж раунді. В реванші Юбенк-молодший здобув перемогу технічним нокаутом.