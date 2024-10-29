Сенченко: Не думаю, що Хижняк перейде в профі

Колишній чемпіон світу з боксу В'ячеслав Сенченко вважає, що олімпійський чемпіон Парижа-2024 Олександр Хижняк не планує переходити у професійний бокс.

Про це він заявив на You-Tube каналі "Boxing Studio".

"Я думаю, що Хижняк не перейде у профі. Я не спілкувався з ним, але в мене таке відчуття, що він ще на третю Олімпіаду відбиратиметься. У нього трохи інші задачі. Мені здається, він хоче триразовим олімпійським призером стати й таким чином потрапити в історію.

Не чув навіть, щоб були якісь розмови за профі. Я думаю, пропозиції може і є, але вони ніде не афішуються. Принаймні я ніде не чув такої інформації, що хтось веде з ним переговори, і він переходить у профі", – сказав Сенченко.

Нагадаємо, Хижняк за перемогу на Олімпіаді отримає премію від держави в розмірі 125 тисяч доларів. Також додаткові преміальні в розмірі 100 тисяч доларів йому виплатить Олександр Усик.