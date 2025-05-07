Колишній суперник Усика: Образити Путіна – ризик не лише для мене, а й для країни

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Майріс Брієдіс (28-3, 20 КО) зізнався, що не хоче ображати президента РФ Володимира Путіна, оскільки це може наражати його сім'ю на небезпеку.

Про це він сказав в інтерв'ю для Віктора Логіка.

"Люди хотіли, щоб я назвав Путіна кривавим диктатором. Я, як чоловік, маю відповідати за свої слова. Ображати таку людину – це небезпечно. Причому не тільки для мене, а й для всієї країни. Про це повинні думати всі, хто говорить такі речі. Таке не прощається. Якби я був один… Але в мене п’ятеро дітей, є дружина, батьки. Я маю думати не тільки про себе, а й про безпеку своєї сім’ї. Хто мені може гарантувати безпеку? Латвія, Литва, Естонія? Навіть якщо вони зберуться навколо – не зможуть мене захистити. Усі, хто вигукує якісь лозунги – я вважаю, вони не думають наперед. Це шахи, а не шашки. А я в шахи трохи вмію грати", – сказав Брієдіс.

Зазначимо, що в описі каналу Віктора вказано, що він є "російським патріотом Латвії". Його контент часто супроводжується проросійськими наративами.

У квітні 2024 року Служба державної безпеки Латвії (VDD) заарештувала Віктора Логіка за публікацію відео, в яких він підтримував військову агресію Росії проти України та розпалював етнічну ворожнечу.

У березні стало відомо, що Брієдіс приєднався до партії "Стабільності" ("Stabilitātei"), очолюваної Олексієм Росльяковим, і планує балотуватися до Ризької міської думи на місцевих виборах у червні.

Брієдіс неодноразово висловлювався на підтримку російськомовного населення Латвії, критикуючи уряд за санкції проти росіян та російськомовних громадян після початку війни в Україні. Свій ютуб-канал він веде російською.

Нагадаємо, у січні 2018 року Олександр Усик здолав латвійця суддівським рішенням. Сам Усик пізніше говорив, що Майріс був найскладнішим його суперником, але це було ще до переходу в хевівейт.