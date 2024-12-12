Джонс: Кличко міг би повернутися на бій з Ф'юрі

Колишній чемпіон світу Рой Джонс вважає, що легендарний український боксер Володимир Кличко міг би відновити професійну кар'єру заради бою з британцем Тайсоном Ф'юрі.

Слова Джонса передає видання Covers.

"Чому б Кличку не повернутися? Чому б не провести бій з Ф'юрі? Ф'юрі ж не вбивчий панчер. Я не знаю, чи зможе Кличко перемогти, але думаю, що у нього є шанс. Це просто залежить від того, наскільки його тіло постаріло. Але у нього є шанс.

Ви повинні пам'ятати, що брати Клички дуже сильні, дуже хороші боксери. Вони розумні хлопці, які дуже піклуються про своє тіло, тому вони повинні бути в порядку, щоб битися в будь-якому віці", – сказав Джонс.

Раніше Том Леффлер, який заснував К2 Promotions разом з братами Кличко, натякнув на те, що Володимир незабаром може знову вийти в ринг.

Кличко-молодший не виходив у ринг з квітня 2017 року, коли він програв бій з Ентоні Джошуа. Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі вже бився з Тайсоном Ф'юрі. 28 листопада 2015 року британський боксер здобув перемогу одноголосним рішенням суддів 115:112, 115:112, 116:111.