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Жодна бомба не зможе знищити нашу волю: Кличко – про нічний обстріл Росії

Олександр Булава — 4 липня 2025, 16:18
Жодна бомба не зможе знищити нашу волю: Кличко – про нічний обстріл Росії
Володимир Кличко
facebook.com/KlitschkoOfficial

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 54 КО) відреагував нічний обстріл російської армії України.

Про це боксер розповів в Instagram.

"Путінська Росія хоче нас зламати. Але вогонь нашої свободи ніколи не згасне. Жодна бомба не зможе знищити нашу волю. Як закон фізики, цей варварський вчинок викличе рівну і протилежну реакцію! Слава Україні", – написав Кличко

Нагадаємо, у ніч проти 4 липня російська армія здійснювала масовану атаку ударними безпілотниками й балістичними ракетами по Києву. Зафіксовано займання та пошкодження житлових будинків у шести районах міста.

Внаслідок нічної атаки Росії у Києві фактично знищено офіс міської Федерації футзалу. 

Напередодні внаслідок чергового обстрілу української столиці загинув український футболіст та його дівчина.

Володимир Кличко

Володимир Кличко

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