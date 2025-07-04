Жодна бомба не зможе знищити нашу волю: Кличко – про нічний обстріл Росії

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 54 КО) відреагував нічний обстріл російської армії України.

Про це боксер розповів в Instagram.

"Путінська Росія хоче нас зламати. Але вогонь нашої свободи ніколи не згасне. Жодна бомба не зможе знищити нашу волю. Як закон фізики, цей варварський вчинок викличе рівну і протилежну реакцію! Слава Україні", – написав Кличко

Нагадаємо, у ніч проти 4 липня російська армія здійснювала масовану атаку ударними безпілотниками й балістичними ракетами по Києву. Зафіксовано займання та пошкодження житлових будинків у шести районах міста.

Внаслідок нічної атаки Росії у Києві фактично знищено офіс міської Федерації футзалу.

Напередодні внаслідок чергового обстрілу української столиці загинув український футболіст та його дівчина.