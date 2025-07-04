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Росіяни розбомбили офіс Федерації футзалу Києва

Володимир Максименко — 4 липня 2025, 12:37
ДСНС: обстріл Києва
ДСНС

Під час масованого обстрілу Києва з 3 на 4 липня було фактично знищено офіс міської Федерації футзалу.

Про це повідомила пресслужба АФУ.

Через пряме влучання дрону-камікадзе "Shahed", було знищено кабінети ФФК та складські приміщення Select, де зберігався спортивний інвентар.

За даними Української правди, внаслідок атаки постраждало загалом 23 особи, зокрема 10-річна дівчинка. На щастя, про загиблих наразі нічого не відомо.

Напередодні внаслідок чергового обстрілу української столиці загинув український футболіст та його дівчина.

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