Росіяни розбомбили офіс Федерації футзалу Києва
ДСНС
Під час масованого обстрілу Києва з 3 на 4 липня було фактично знищено офіс міської Федерації футзалу.
Про це повідомила пресслужба АФУ.
Через пряме влучання дрону-камікадзе "Shahed", було знищено кабінети ФФК та складські приміщення Select, де зберігався спортивний інвентар.
За даними Української правди, внаслідок атаки постраждало загалом 23 особи, зокрема 10-річна дівчинка. На щастя, про загиблих наразі нічого не відомо.
Напередодні внаслідок чергового обстрілу української столиці загинув український футболіст та його дівчина.