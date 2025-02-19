Кейшон анонсував ще три поєдинки у 2025 році

Новоспечений чемпіон з боксу за версією WBO в легкій вазі Кейшон Девіс (13-0, 9 КО) запланував провести ще три бої у 2025 році.

Про це боксер розповів у коментарі The Ariel Helwani Show.

"Я хочу вийти на ринг ще тричі цього року. Я навіть не проводив справжніх раундів. Я провів один повний бій. Я молодий, 25 років, 13-0. Я хочу провести ще три поєдинки цього року, і я знаю, що можу це зробити", – сказав Девіс.

Нагадаємо, 15 лютого американець брутально нокаутував українця Дениса Берінчика.