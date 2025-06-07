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Кейшон: Впевнений, що Де Лос Сантос погодиться на бій

Олександр Булава — 7 червня 2025, 21:30
Кейшон: Впевнений, що Де Лос Сантос погодиться на бій
Кейшон Девіс
RingMagazine.com

Американський боксер Кейшон Девіс (13-0, 9 КО) сподівається, що домініканський боксер Едвіна Де Лос Сантос (16-2, 14 КО) вийде на бій попри провалене зважування американця.

Цитує бійця The Ring.

"Я майже впевнений, що він все одно погодиться бій. Шоу має тривати.

У мене було перевищення у 1,8 кг. Коли я бився з Лемосом у нього було десь на сім. Це майже десять.

Я ж навіть не дотягнув до наступної вагової категорії. Тому шоу все одно відбудеться. ... Нам просто потрібно зробити свою справу", – сказав Девіс.

Бій мав відбутися у ніч на 8 червня у США.

Для Кейшона це мав бути дебютний захист титулу. Він здобув пояс у лютому, достроково здолавши українського боксера Дениса Берінчика (19-1, 9 КО).

Кейшон Девіс

Кейшон Девіс

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