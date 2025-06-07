Кейшон: Впевнений, що Де Лос Сантос погодиться на бій
Кейшон Девіс
RingMagazine.com
Американський боксер Кейшон Девіс (13-0, 9 КО) сподівається, що домініканський боксер Едвіна Де Лос Сантос (16-2, 14 КО) вийде на бій попри провалене зважування американця.
Цитує бійця The Ring.
"Я майже впевнений, що він все одно погодиться бій. Шоу має тривати.
У мене було перевищення у 1,8 кг. Коли я бився з Лемосом у нього було десь на сім. Це майже десять.
Я ж навіть не дотягнув до наступної вагової категорії. Тому шоу все одно відбудеться. ... Нам просто потрібно зробити свою справу", – сказав Девіс.
Бій мав відбутися у ніч на 8 червня у США.
Для Кейшона це мав бути дебютний захист титулу. Він здобув пояс у лютому, достроково здолавши українського боксера Дениса Берінчика (19-1, 9 КО).