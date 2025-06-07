Кейшон: Впевнений, що Де Лос Сантос погодиться на бій

Американський боксер Кейшон Девіс (13-0, 9 КО) сподівається, що домініканський боксер Едвіна Де Лос Сантос (16-2, 14 КО) вийде на бій попри провалене зважування американця.

Цитує бійця The Ring.

"Я майже впевнений, що він все одно погодиться бій. Шоу має тривати.

У мене було перевищення у 1,8 кг. Коли я бився з Лемосом у нього було десь на сім. Це майже десять.

Я ж навіть не дотягнув до наступної вагової категорії. Тому шоу все одно відбудеться. ... Нам просто потрібно зробити свою справу", – сказав Девіс.