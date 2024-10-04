Девіс – про позов Хейні на Гарсію: Ти людина, якій завжди віддавали все

Американський боксер легкої ваги Кейшон Девіс (11-0, 7 KO) прокоментував позов чемпіона світу в першій напівсередній вазі за версією WBC Девіна Хейні (31-1, 15 КО) на Раяна Гарсію (25-1-0, 20 KO).

Його слова передає Boxing 24/7.

"Бачимо, як Девін Хейні робить усе це з людиною, яка мала 0,1, остарину, і ми всі бачили, що Раян там втомився, мені шкода. Немає іншого способу сказати це. Ти с**а. Ти м'який. Ти не знаєш, як отримати свої лайки.

Ти людина, якій все життя віддавали все. Татів син зазнав свого першого програшу. Я відчуваю, що ти справді не знаєш, як це сприймати. Правда, я не бився там з Раяном Гарсією, але ви запитуєте мене, що я відчуваю. Ти взявся за весь цей позов, я відчуваю, що ти м’який, брате", – сказав Девіс.