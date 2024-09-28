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Хейні подав позов в суд на Гарсію

Олександр Булава — 28 вересня, 12:56
Хейні подав позов в суд на Гарсію
Девін Хейні
Фото: Getty Images

Чемпіон світу в першій напівсередній вазі за версією WBC Девін Хейні (31-1, 15 КО) звернувся з позовом у суд на Раяна Гарсію (25-1-0, 20 KO).

Про це повідомляє Boxing Scene.

Хейні звинуватив свого суперника у неправомірному збагаченні, побитті та шахрайстві. У позові також згадана промоутерська компанія Golden Boy Promotions, яка представляє інтереси Гарсії.

Девін вимагає повного перегляду та коригування розподілу грошових коштів за підсумками їхнього спірного бою.

Нагадаємо, бій між боксерами відбувся у квітні. Тоді Гарсія у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами переміг Хейні. Втім, пояс WBC не перейшов до переможця, оскільки перед боєм Раян не вклався в ліміт ваги, а згодом у нього виявили заборонені речовини. У підсумку йог на рік відсторонили від боксу.

Девін Хейні Раян Гарсія

Девін Хейні

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