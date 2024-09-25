Я швидший і сильніший: Кейшон Девіс – про потенційний бій з Ломаченком
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Американський боксер легкої ваги Кейшон Девіс (11-0, 7 KO) готовий до бою проти чемпіона IBF та IBO Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).
Цитує бійця Boxing News 24.
"Я проти Василя Ломаченка. Більшу частину поєдинку я б тиснув на нього. Я швидший і сильніший. Я відчуваю, що він не такий хороший, коли йде назад, як коли йде вперед.У мене є розмір і всі атрибути для цього.
Думаю, що я б зупинив його, тому що я отримав силу", – сказав Кейшон.
Наступний бій Девіс проведе проти Густаво Лемоса (29-1, 19 KO), який відбудеться 8 листопада у Норфолку, США.
Ломаченко у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа. Згодом українець відмовився від бою з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом (30-0, 28 KO) та не планує виходи на ринг до кінця року.