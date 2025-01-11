Відомий британський боксер вважає, шо Ф'юрі без особливих проблем здолає Джошуа

Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Келл Брук (40-3, 28 КО) вважає, що у двобої між Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) та Ентоні Джоуша (28-4, 25 КО) фаворитом є "Циганський король".

Про це він сказав для Seconds Out.

"Я думаю, що цей бій відбудеться. Вони знаходяться на тій стадії кар'єри, коли поб'ються один з одним за великі гроші. Настав час. Я поставлю на Ф'юрі. Чесно кажучи, я передбачаю, що Ф'юрі контролюватиме поєдинок. Тайсон займається цим все життя, він боєць, він може боксувати та битися, він може робити все. Не зрозумійте мене неправильно, Джошуа – серйозний спортсмен, він уміє бити. Зрештою, це суперважка вага, але я схиляюся у бік Ф'юрі", – сказав Брук.

Нагадаємо, зараз активно йдуть чутки, що Джошуа та Ф'юрі проведуть бій між собою. "Циганський король" готовий дати реванш Володимиру Кличку, якщо не зможе погодити умови поєдинку з Джошуа.