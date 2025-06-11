У команді Ломаченка назвали найбільш несправедливий момент у кар'єрі українця

Рас Анбер, катмен колишнього чемпіона в легкій вазі Василя Ломаченка (18−3, 12 КО), назвав найбільш несправедливий бій у кар'єрі українця.

Цитує Анбера Boxing Scene.

"Мені сумно, що мені важко згадати такого відомого бійця, який отримав би таку малу підтримку, як Ломаченко. Він програв три бої – два за дуже суперечливих обставин – і не отримав жодного матчу-реваншу.

Девін Хейні вклався у вагу, коли вони билися у 2023 році, але, будучи набагато більшим за розміром, він мав перевагу під час зважування. У нього було 36 годин, щоб набрати вагу значно більшу за належну до того, як вони вийшли на ринг наступного вечора.

Оцінки суддів того вечора були такими ж сумнівними – здавалося, що весь світ сказав, що його пограбували – і знову матчу-реваншу не було. У той момент, коли я побачив його в сльозах у роздягальні після бою, я зненавидів бокс", – сказав Анбер.