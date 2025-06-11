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У команді Ломаченка назвали найбільш несправедливий момент у кар'єрі українця

Олександр Булава — 11 червня 2025, 12:53
У команді Ломаченка назвали найбільш несправедливий момент у кар'єрі українця
Василь Ломаченко
Getty Images

Рас Анбер, катмен колишнього чемпіона в легкій вазі Василя Ломаченка (18−3, 12 КО), назвав найбільш несправедливий бій у кар'єрі українця.

Цитує Анбера Boxing Scene.

"Мені сумно, що мені важко згадати такого відомого бійця, який отримав би таку малу підтримку, як Ломаченко. Він програв три бої – два за дуже суперечливих обставин – і не отримав жодного матчу-реваншу.

Девін Хейні вклався у вагу, коли вони билися у 2023 році, але, будучи набагато більшим за розміром, він мав перевагу під час зважування. У нього було 36 годин, щоб набрати вагу значно більшу за належну до того, як вони вийшли на ринг наступного вечора.

Оцінки суддів того вечора були такими ж сумнівними – здавалося, що весь світ сказав, що його пограбували – і знову матчу-реваншу не було. У той момент, коли я побачив його в сльозах у роздягальні після бою, я зненавидів бокс", – сказав Анбер.

Нагадаємо, у травні 2023 року Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів (116−112, 115−113, 115−113).

Напередодні Василь оголосив про завершення кар'єри. Останнім його поєдинком був бій проти Джорджа Камбососа, в якому українець здобув пояс IBF в легкій вазі. З того часу Василь у ринг не виходив.

Василь Ломаченко Девін Хейні

Василь Ломаченко

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