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Канело може скасувати свій бій заради вечорів боксу Riyadh Season

Олександр Булава — 30 червня, 11:25
Канело може скасувати свій бій заради вечорів боксу Riyadh Season

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (61-2-2, 39 КО) може відмовитися від поєдинку, який має відбутися у вересні.

Про це повідомляє журналіст Майк Коппінджер.

"Канело може не провести поєдинок 14 вересня, напередодні Дня незалежності Мексики.

Він може побитися пізніше цього року, в Лос-Анджелесі на вечорі боксу Riyadh Season, бій слугуватиме підготовкою до поєдинку з Теренсом Кроуфордом", — сказав Коппінджер.

Раніше повідомлялося, що Канело погодився захистити титул Міжнародної федерації боксу (IBF) у поєдинку проти обов'язкового претендента Вільяма Скулла (22-0, 9 KO).

Зазначимо, що Альварес є абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі. На початку травня він здобув четверту перемогу поспіль, перемігши Хайме Мунгуя одностайним рішенням суддів.

Бокс Сауль Канело Альварес

Сауль Канело Альварес

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