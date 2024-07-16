Мадрімов має намір провести бій з Канело

Володар титулу WBA у першій середній вазі Ісраїл Мадрімов (10-0, 7 КО) хоче провести поєдинок з абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі мексиканцем Саулем Альваресом (61-2-2, 39 КО).

Його слова наводить Boxingnews24.

"Кожен мріє зустрітися з бійцями з найгучнішими іменами. Зараз я зосереджений на завданні, яке стоїть переді мною, а саме на Теренсі Кроуфорді. Я чую усі ці розмови. Люди обговорюють бій Кроуфорд — Канело. Можливо, настав час поговорити про Мадримова — Канело. Після перемоги над Теренсом я шукатиму найгучніший бій Можливість побитися з Канело особлива. Я хотів, щоб цей поєдинок відбувся одразу після Кроуфорда", — сказав боєць.

Поєдинок Мадрімова проти Кроуфорда запланований на 3 серпня.

Нагадаємо, WBC понизила Теренса до статусу "чемпіона світу у відпустці" у напівсередній вазі. Цим самим вона санкціонувала його бій проти Ісраїла за звання обов’язкового претендента на пояс у першій середній вазі.

Титулом тимчасового чемпіона WBC у цьому дивізіоні володіє українець Сергій Богачук (24-1, 23 КО).