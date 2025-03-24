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Камбосос висловився про можливий реванш із Лопесом

Руслан Травкін — 24 березня 2025, 22:55
Камбосос висловився про можливий реванш із Лопесом
Джордж Камбосос
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Колишній чемпіон світу в легкій вазі австралієць Джордж Камбосос (22-3, 10 КО) готовий буде провести реванш із Теофімо Лопесом-молодшим (21-1, 13 КО).

Про це він сказав у коментарі для BoxingScene.

"Цей реванш завжди буде актуальним. З мого боку ніколи не було перешкод, коли все було чесно. І я думаю, буде чесно, якщо він зробить собі документи і вирушить до Австралії на реванш, бо я переміг його у його рідному місті.

Ну, або ми можемо зробити це на нейтральній території – в Саудівській Аравії або десь ще.

У нього попереду бій, і взагалі є багато перешкод, перш ніж ми хоч би дістанемося цього рівняння", – сказав Камбосос.

Їхній перший бій відбувся у листопаді 2021 року. Джордж переміг роздільним рішенням суддів.

Нагадаємо, напередодні Камбосос переміг Джейка Віллі (16-2, 15 КО) на вечорі боксу в Австралії. Бій пройшов усю дистанцію з 12 раундів та завершився одноголосним рішенням суддів – 117:111, 117:111, 115:113.

До цього австралієць востаннє бився у травні минулого року проти Василя Ломаченка. Бій достроково завершився у сьомому раунді перемогою українця.

Бокс Джордж Камбосос Теофімо Лопес

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