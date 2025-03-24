Камбосос висловився про можливий реванш із Лопесом

Колишній чемпіон світу в легкій вазі австралієць Джордж Камбосос (22-3, 10 КО) готовий буде провести реванш із Теофімо Лопесом-молодшим (21-1, 13 КО).

Про це він сказав у коментарі для BoxingScene.

"Цей реванш завжди буде актуальним. З мого боку ніколи не було перешкод, коли все було чесно. І я думаю, буде чесно, якщо він зробить собі документи і вирушить до Австралії на реванш, бо я переміг його у його рідному місті.

Ну, або ми можемо зробити це на нейтральній території – в Саудівській Аравії або десь ще.

У нього попереду бій, і взагалі є багато перешкод, перш ніж ми хоч би дістанемося цього рівняння", – сказав Камбосос.