Камбосос висловився про можливий реванш із Лопесом
Колишній чемпіон світу в легкій вазі австралієць Джордж Камбосос (22-3, 10 КО) готовий буде провести реванш із Теофімо Лопесом-молодшим (21-1, 13 КО).
Про це він сказав у коментарі для BoxingScene.
"Цей реванш завжди буде актуальним. З мого боку ніколи не було перешкод, коли все було чесно. І я думаю, буде чесно, якщо він зробить собі документи і вирушить до Австралії на реванш, бо я переміг його у його рідному місті.
Ну, або ми можемо зробити це на нейтральній території – в Саудівській Аравії або десь ще.
У нього попереду бій, і взагалі є багато перешкод, перш ніж ми хоч би дістанемося цього рівняння", – сказав Камбосос.
Їхній перший бій відбувся у листопаді 2021 року. Джордж переміг роздільним рішенням суддів.
Нагадаємо, напередодні Камбосос переміг Джейка Віллі (16-2, 15 КО) на вечорі боксу в Австралії. Бій пройшов усю дистанцію з 12 раундів та завершився одноголосним рішенням суддів – 117:111, 117:111, 115:113.
До цього австралієць востаннє бився у травні минулого року проти Василя Ломаченка. Бій достроково завершився у сьомому раунді перемогою українця.