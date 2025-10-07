Кабаєл – про можливий бій з Усиком: Я найнебезпечніший виклик для нього

Тимчасовий чемпіон у надважкій вазі чемпіон WBC Агіт Кабаєл (26–0, 18 КО) заявив, що хоче провести бій проти триразового абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Його слова цитує видання sport.de.

"Я для нього – найнебезпечніший виклик, адже я молодий і голодний до перемог. Поєдинок з Усиком у Німеччині зібрав би будь-який стадіон – Veltins Arena чи Merkur Arena. Тут у мене велика армія фанів, а також багато українців. Чому б йому не завершити карʼєру перед такою публікою?", – сказав Агіт.

У попередньому бою Кабаєл нокаутував Чжана Чжилея у 6 раунді та здобув титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у хевівейті. Це сталося 22 лютого під час вечора боксу у Саудівській Аравії.

Свій наступний поєдинок Агіт Кабаєл проведе у Німеччині.