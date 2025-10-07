Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Кабаєл – про можливий бій з Усиком: Я найнебезпечніший виклик для нього

Володимир Варуха — 7 жовтня 2025, 10:53
Кабаєл – про можливий бій з Усиком: Я найнебезпечніший виклик для нього
Агіт Кабаєл
The Ring

Тимчасовий чемпіон у надважкій вазі чемпіон WBC Агіт Кабаєл (26–0, 18 КО) заявив, що хоче провести бій проти триразового абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Його слова цитує видання sport.de.

"Я для нього – найнебезпечніший виклик, адже я молодий і голодний до перемог. Поєдинок з Усиком у Німеччині зібрав би будь-який стадіон – Veltins Arena чи Merkur Arena. Тут у мене велика армія фанів, а також багато українців. Чому б йому не завершити карʼєру перед такою публікою?", – сказав Агіт.

У попередньому бою Кабаєл нокаутував Чжана Чжилея у 6 раунді та здобув титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у хевівейті. Це сталося 22 лютого під час вечора боксу у Саудівській Аравії.

Свій наступний поєдинок Агіт Кабаєл проведе у Німеччині.

Бокс Олександр Усик Агіт Кабаєл

Агіт Кабаєл

Найбільший бій з часів Кличка: Кабаєл наступний поєдинок проведе у Німеччині
Коли у Вайлдера був пояс, він був цікавим для Усика – Красюк
Ексчемпіон світу назвав ідеального суперника для Ітауми
Усик очолює рейтинг надважкої ваги від The Ring, Дюбуа втратив три позиції
Трилогія з Ф’юрі, шанс Паркеру чи можливість для Кабаєла: що робити Усику після перемоги над Дюбуа

Останні новини