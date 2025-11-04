Кабаєл пояснив поразку Дюбуа у поєдинку з Усиком

Тимчасовий володар поясу WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (26-0, 18 КО) вважає, що британець Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) мав психологічні труднощі у поєдинку проти українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Про це боксер розповів у коментарі talkSPORT.

"Мені здається, у бою з Усиком у нього були певні психологічні труднощі – це був не зовсім той Дюбуа, якого ми звикли бачити. Але це надважка вага, де один удар може перевернути весь бій.

Якщо поглянути на мою кар’єру, то я завжди брав найскладніші виклики. Коли виходив проти Махмудова – був андердогом. Те саме з Френком Санчесом. Коли зустрічався із Чжаном Чжилеєм, усі казали, що Кабаєл не переможе. Але, як бачите, все сталося інакше.

Зараз я тут, і переконаний, що бій із Даніелем – один із найочікуваніших для фанатів боксу. Я готовий до нього й радий цій можливості", – сказав Кабаєл.