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Він міцний горішок: Ітаума – про Балогана, якого тричі відправляв у нокдаун за 4 хвилини

Руслан Травкін — 24 травня 2025, 23:19
Він міцний горішок: Ітаума – про Балогана, якого тричі відправляв у нокдаун за 4 хвилини
Мозес Ітаума
Getty images

Британський надважковаговик Мозес Ітаума (12-0, 10 КО) прокоментував свою перемогу над Майком Балоганом (21-2, 16 КО).

Слова Ітауми цитує The Ring.

"Він справжній міцний горішок. Після першого нокдауну я думав, що він уже не підніметься.

Я думав: "Що відбувається?". Я влучав чітко, а він усе одно намагався піднятися після другого нокдауну.

Честь цьому чоловікові. Я знаю, що від мене очікували багато, але для нього це був шанс потрапити у велику лігу" – сказав Ітаума.

20-річний Мозес Ітаума за 4 хвилини тричі відправив старшого на 20 років суперника в нокдаун. Після третього нокдауну рефері зупинив бій. 

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Мозес Ітаума

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