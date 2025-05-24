Він міцний горішок: Ітаума – про Балогана, якого тричі відправляв у нокдаун за 4 хвилини

Британський надважковаговик Мозес Ітаума (12-0, 10 КО) прокоментував свою перемогу над Майком Балоганом (21-2, 16 КО).

Слова Ітауми цитує The Ring.

"Він справжній міцний горішок. Після першого нокдауну я думав, що він уже не підніметься.

Я думав: "Що відбувається?". Я влучав чітко, а він усе одно намагався піднятися після другого нокдауну.



Честь цьому чоловікові. Я знаю, що від мене очікували багато, але для нього це був шанс потрапити у велику лігу" – сказав Ітаума.