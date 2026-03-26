Це хороша ідея: Ітаума – про бій з Кабаєлом

Британський надважковаговик Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) відкритий до поєдинку проти тимчасового чемпіона WBC Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО).

Про це боксер розповів у коментарі Inside The Ring.

"Мені подобається те, що ви сказали – я і Кабаєл влітку. Я ніколи про це не думав, але це хороша ідея. Я не проти.

Я також люблю Німеччину. Мені подобається Німеччина, тож я не маю нічого проти поїхати туди і побитися з ним.

Але вибачте, є Джермейн Франклін. Спочатку я пройду Джермейна Франкліна", – розповів Ітаума.