Це хороша ідея: Ітаума – про бій з Кабаєлом
Британський надважковаговик Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) відкритий до поєдинку проти тимчасового чемпіона WBC Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО).
Про це боксер розповів у коментарі Inside The Ring.
"Мені подобається те, що ви сказали – я і Кабаєл влітку. Я ніколи про це не думав, але це хороша ідея. Я не проти.
Я також люблю Німеччину. Мені подобається Німеччина, тож я не маю нічого проти поїхати туди і побитися з ним.
Але вибачте, є Джермейн Франклін. Спочатку я пройду Джермейна Франкліна", – розповів Ітаума.
Нагадаємо, Ітаума повернеться у ринг 28 березня цього року у Манчестері, коли проведе перенесений двобій проти Джермейна Франкліна. Цей поєдинок був відтермінований через травму Мозеса.
Кабаєл є володарем тимчасового поясу WBC. Титулом володіє саме Усик. У січні німець у третьому раунді переміг Даміана Книбу (17-1, 11 КО).