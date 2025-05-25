Ітаума поділився планами на майбутнє після перемоги над Балогуном

Британський боксер Мозес Ітаума (12-0, 10 КО) поділився планами на майбутнє після перемог над Майком Балогуном.

Слова спортсмена передає Boxing 24/7.

"Єдиний спосіб прогресувати – посилити конкуренцію, але це потрібно робити правильно. Я можу перемогти Мартіна Баколе, але він залишається потужним бійцем.



Звісно, що одного разу мені потрібно буде вирушити до США на поєдинок", – розповів Ітаума.