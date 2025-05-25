Ітаума поділився планами на майбутнє після перемоги над Балогуном
Мозес Ітаума
Getty images
Британський боксер Мозес Ітаума (12-0, 10 КО) поділився планами на майбутнє після перемог над Майком Балогуном.
Слова спортсмена передає Boxing 24/7.
"Єдиний спосіб прогресувати – посилити конкуренцію, але це потрібно робити правильно. Я можу перемогти Мартіна Баколе, але він залишається потужним бійцем.
Звісно, що одного разу мені потрібно буде вирушити до США на поєдинок", – розповів Ітаума.
Зазначимо, що сьогодні вночі британець видовищним нокаутом переміг Майка Балогуна.
Раніше Мозес говорив, що хоче стати чемпіоном світу. Ітаума також назвав фаворита двобою Усик – Дюбуа.