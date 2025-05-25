Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Ітаума поділився планами на майбутнє після перемоги над Балогуном

Володимир Максименко — 25 травня 2025, 09:48
Ітаума поділився планами на майбутнє після перемоги над Балогуном
Мозес Ітаума
Getty images

Британський боксер Мозес Ітаума (12-0, 10 КО) поділився планами на майбутнє після перемог над Майком Балогуном.

Слова спортсмена передає Boxing 24/7.

"Єдиний спосіб прогресувати – посилити конкуренцію, але це потрібно робити правильно. Я можу перемогти Мартіна Баколе, але він залишається потужним бійцем.

Звісно, що одного разу мені потрібно буде вирушити до США на поєдинок", – розповів Ітаума.

Зазначимо, що сьогодні вночі британець видовищним нокаутом переміг Майка Балогуна.

Раніше Мозес говорив, що хоче стати чемпіоном світу. Ітаума також назвав фаворита двобою Усик – Дюбуа.

Бокс Мартін Баколе Мозес Ітаума

Мозес Ітаума

Він міцний горішок: Ітаума – про Балогана, якого тричі відправляв у нокдаун за 4 хвилини
Познущався за 2 раунди: Ітаума брутально нокаутував досвідченого Балогуна
Він зробить свою роботу: Ітаума – про фаворита реваншу між Усиком та Дюбуа
Ітаума: Моя мета – стати чемпіоном світу
Ексчемпіон світу назвав нову зірку в надважкій вазі

Останні новини