Гвоздик та Дерев'янченко підтримали Берінчика після поразки від Девіса

Імениті українські боксери Олександр Гвоздик та Сергій Дерев'янченко підтримали Дениса Берінчика після поразки від Кейшона Девіса в поєдинку за звання чемпіона світу WBO.

Про це повідомила промоутерська компанія K2 Promotions.

Спортсмени сфотографувались із прапором України, на якому зображені силуети наших воїнів. Окрім того, на стягу є автографи військових.

Зазначимо, що протягом поєдинку 36-річний українець двічі опинявся на настилі рингу. Після другого нокдауну Берінчик не зміг підвестися – Девіс здобув перемогу технічним нокаутом.

Раніше свою перемогу над Берінчиком прокоментував сам американець.