Скандальна боксерка Хеліф відреагувала на плани МОК щодо трансгендерів у жіночих змаганнях

Алжирська боксерка Імане Хеліф, яка спричинила гендерний скандал на Олімпійських іграх 2024, а потім здобула золото в своїй ваговій категорії, відреагувала на можливе запровадження нових правил від МОК щодо участі трансгендерних спортсменів у жіночих олімпійських змаганнях.

Свої думки вона озвучила в коментарі для Dailymail.co.uk.

Зазначимо, що на початку тижня була інформація, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) може повністю заборонити трансгендерним жінкам брати участь у жіночих змаганнях після перегляду доказів щодо довгострокових фізичних переваг від народження чоловіком.

"Я досі є мішенню кампанії несправедливості та нових рішень з боку міжнародних федерацій. Дасть Бог, я все ще рішуче налаштована виграти ще одну олімпійську медаль. Я працюю над багатьма сюрпризами, про які ще не оголошувала, але дасть Бог, ми будемо на правильному шляху", – сказала вона.

Нагадаємо, Хеліф навесні також анонсувала, що прагне здобути ще одну золоту медаль на Іграх-2028.

У 2023 році Імане провалила гормональний тест та була дискваліфікована з чемпіонату світу через занадто високий рівень тестостерону.