Іллюша дізнався свого суперника на шоу Usyk-17 Promotions у Львові

Український боксер Павло Іллюша (3-0, 3 КО) проведе свій четвертий професійний поєдинок у співголовному бою вечора Rising Stars II, який відбудеться 22 серпня у Львові.

Про це повідомляє Usyk17 Promotions.

Чемпіон України серед еліти та переможець міжнародного турніру Strandja зустрінеться з португальцем Аллефом Джорделлі з Браги.

Для Джорделлі цей бій стане сьомим у професійній кар'єрі. На його рахунку чотири перемоги та дві поразки.

Нагадаємо, Ілюша у березні здобув перемогу над представником Колумбії Хуаном Боада.

Зазначимо, що у Львові співголовний поєдинок вечора проведе Олександр Хижняк. В андеркарді турніру на ринг також вийдуть дев'ять боксерів Usyk 17 Promotions: Максим Рудик, Максим Зименко, Дмитро Ловчинський, Ельвін Алієв, Богдан Толмачов, Микола Лактіонов, Джамал Кулієв, Айдер Абдулаімов та Матвій Ражба.