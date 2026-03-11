Визначився суперник Алієва в рамках шоу Usyk17 Promotions

Український боксер Ельвін Алієв проведе другий поєдинок у професійному боксі.

Про це повідомляє Usyk-17 Promotions.

Суперником 22-річного українця стане 32-річний аргентинець Мігель Сесаріо Антін (20-20-1, 8 КО).

Бій відбудеться 21 березня у межах вечора боксу від Usyk-17 Promotions. Як відомо, в межах шоу свої бої також проведуть члени збірної України Павло Іллюша, Данило Жасан, Джамал Кулієв, Микола Лактіонов, Дмитро Ловчинський та перспективна Кіра Макогоненко.

Захід відбудеться в Equides Club (Лісники) під Києвом. Раніше стало відомо, що квитки на захід, які коштували астрономічну суму, повністю були викуплені.

Нагадаємо, у березні Алієв здобув "золоту" медаль на Кубку Странджа, який також відомий як "малий" чемпіонат світу.

Раніше визначився суперник олімпійського чемпіона Олександра Хижняка в його дебютному поєдинку в професійному боксі.